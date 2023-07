"Não sei o que está a acontecer": Musk abre a porta a mais cortes dos preços da Tesla

O CEO da Tesla, Elon Musk, sinalizou a possibilidade de a marca automóvel poder voltar a reduzir os preços dos veículos face aos "tempos turbulentos" que se vivem, segundo avança a Bloomberg.





"Num dia parece que a economia mundial está a desmoronar-se, mas no dia seguinte parece que está tudo bem. Não sei o que está a acontecer, vivemos em tempos turbulentos", sublinhou Musk durante uma conferência com analistas, em declarações citadas pela agência.





A empresa já cortou várias vezes os preços dos automóveis, tanto nos EUA como na China e em outros mercados e intensificou os incentivos aos consumidores (como descontos por exemplo), de forma a poder escoar o "stock".





Estes cortes pressionaram as margens da Tesla, um indicador contabilístico importante e especialmente seguido no setor automóvel, mas Musk deixou claro que está pronto para sacrificar as margens, se tal significar crescimento em volume.





"Penso que faz sentido sacrificar as margens em favor da produção de mais veículos", assumiu o empresário sul-africano, acrescentando que se o cenário macroeconómico não for estável, a Tesla terá de baixar os preços.





A margem de lucro do grupo de Elon Musk, passou para 18,2% no segundo trimestre, uma queda face aos 19,3% no trimestre anterior e a mais baixa em 16 trimestres, segundo as contas da Reuters.





Em abril, o multimilionário já tinha defendido uma estratégia para o trimestre, segundo a qual preferia vender mais, mesmo que com margens temporariamente menos elevadas.





Depois das declarações de Musk, os títulos da Tesla chegaram a cair cerca de 5% no "premarket" norte-americano, estando entretanto a desvalorizar 0,71%.