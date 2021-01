Apesar da pandemia, exportações de componentes automóveis sobem em novembro

As exportações de componentes automóveis resistiram, mais uma vez, em novembro à segunda vaga da pandemia e registaram um aumento homólogo de 6,4%, para 940 milhões de euros, anunciou esta sexta-feira a a Associação de Fabricantes para a Indústria Automóvel (AFIA). Este foi o quinto mês consecutivo de crescimento nas vendas ao exterior.A AFIA indica que nos primeiros 11 meses do ano as exportações do setor ascendem a 7.947 milhões de euros, uma quebra de 12% face a igual período em 2019.Desta forma, o setor de componentes para a indústria automóvel resistiu ao embate da segunda vaga da pandemia, que se começou a sentir em finais de setembro e inícios de outubro, agravando-se em novembro.O crescimento das vendas externas foi impulsionado por Espanha, o principal destino das exportações, que comprou 326 milhões de euros em componentes às empresas portuguesas. O mercado espanhol regista um decréscimo homólogo de apenas 1% nos primeiros 11 meses do ano, com um volume de negócios de 2.379 milhões de euros.Também o mercado alemão, o segundo mais importante, manteve um bom desempenho, com 243 milhões de euros de vendas para as fabricantes na Alemanha. Em termos acumulados, as exportações para a Alemanha recuam 12%, totalizando 1.688 milhões de euros.As vendas para França, também cresceram a um ritmo superior ao registado em novembro do ano passado, somando 117 milhões de euros e reduzindo a quebra homóloga dos 26,7% observados em outubro para 25,1%. O mercado francês já comprou 950 milhões de euros à indústria nacional este ano.O Reino Unidos registou compras de apenas 70 milhões de euros e acumula uma queda de 31% este ano, para 543 milhões de euros.