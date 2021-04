As melhores imagens do Salão Automóvel de Xangai

A décima nona Exposição Internacional da Indústria Automóvel, ou Auto Xangai 2021, começou ontem na cidade chinesa, no Centro Nacional de Exposições e Convenções, sendo que é o primeiro grande evento automóvel a decorrer em plena pandemia, este ano.A decorrer entre 19 a 28 de abril, o Auto Xangai 2021 terá 1.000 empresas automóveis de todo o mundo a participar do salão automóvel, que possui uma área total de 360 mil metros quadrados com 12 salas de exposição internas.Como parte das medidas de prevenção contra a covid-19, os bilhetes deste ano eletrónicos e os visitantes devem fazer o "check-in" com uma identificação válida e mostrar um código QR onde conste o resultado negativo do seu teste à covid-19.São esperadas cerca de 1 milhão de pessoas nesta feira onde serão exibidos, principalmente, veículos elétricos. Segundo a imprensa chinesa, quase 150 novos modelos de automóveis serão exibidos pelas fabricantes automóveis, incluindo a Volkswagen, a Toyota ou a Zhejiang Geely Holding Group.

Veja as principais novidades na fotogaleria em cima.