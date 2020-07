Bilionário das baterias é a chave para o futuro da Tesla na China

Zeng Yuqun, de 52 anos, fez da Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (conhecida pela sigla CATL) uma líder em baterias na China em menos de uma década, erguendo a maior fabricante global de células recarregáveis para os carros do futuro. Esse esforço levou Zeng de um vilarejo modesto e um emprego numa empresa estatal que lhe pagava 30 dólares por mês a uma fortuna estimada em 17 mil milhões de dólares.





É possível encontrar os produtos da CATL nos veículos de quase todas as grandes fabricantes globais. A partir deste mês, também vão fazer parte dos carros elétricos fabricados na nova fábrica da Tesla próxima de Xangai. É uma aliança com muito potencial de rentabilidade, unindo o modelo mais vendido entre os elétricos, o Tesla Model 3, com baterias de baixo custo. Isto num mercado que, no ano passado, comprou mais do triplo do número de veículos elétricos vendidos nos EUA, mas enfrenta um futuro incerto devido à pandemia que abala a economia global.





Os dois executivos já estão a desenvolver uma parceria, de acordo com Zeng. Trocam mensagens de texto para discutir inovações tecnológicas prospetivas, reações aos desafios criados pelo coronavírus e a maior obsessão do líder da Tesla: baterias e veículos mais baratos.





"Elon fala sobre custos o tempo todo e eu garanti-lhe que teria soluções", disse Zeng numa entrevista na sede da CATL em Ningde, na costa sudeste do país.





A sua sala no 20º andar tem vista para um local que já viveu da pesca e foi transformado por fábricas e laboratórios dedicados a baterias. "Damo-nos bem. Ele é um tipo divertido".





As baterias da CATL podem oferecer à fabricante sediada em Palo Alto, Califórnia, vantagens cruciais na China, particularmente o potencial para aumentar as margens e baixar os preços para o consumidor, num mercado que terá provavelmente 59 milhões de veículos elétricos em circulação até 2030, mesmo após o impacto do coronavírus.





Mais importante ainda, espera-se que Zeng forneça à Tesla baterias de lítio-ferro-fosfato que usam uma combinação mais barata de matérias-primas e têm um custo de produção aproximadamente 20% mais baixo do que o convencional, de acordo com a BloombergNEF.





A CATL confirmou num documento regulatório em fevereiro que se tornaria fornecedora da fabricante de carros elétricos. Tanto a empresa como a Tesla recusaram-se a divulgar detalhes. As ações da CATL mais do que duplicaram de valor este ano, subiram 9,9% na segunda-feira e bateram um recorde na bolsa de Xangai.





Trabalhar com um fornecedor doméstico como a CATL pode fortalecer o relacionamento da Tesla com as autoridades chinesas. Além disso, Zeng integra a Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, entidade que aconselha os principais líderes governamentais. Zeng usou este fórum para apresentar propostas para intensificar o foco em energias renováveis.