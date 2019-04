Assim, no mês passado, mais de metade das vendas automóveis foram de carros elétricos, o que representa um novo recorde. Também considerando o conjunto do primeiro trimestre há uma nova marca a ser ultrapassada: 48% de todos os carros vendidos eram elétricos, de acordo com a Associação Norueguesa de Veículos Elétricos, que espera que esta quota aumente para 50% no conjunto deste ano.



Para este resultado deverá continuar a contribuir a Tesla, que tem no Model 3 a maior aposta para este ano. No mês passado, a fabricante de veículos elétricos anunciou que deverá voltar a registar prejuízos no primeiro trimestre de 2019, ao contrário das primeiras previsões que tinham sido divulgadas, e chegou a antecipar que as vendas passariam a ser feitas exclusivamente online, uma medida que permitiria reduzir os preços de venda de todos os modelos numa média de 6%.



A empresa acabou, contudo, por recuar nessa intenção, optando por manter os espaços físicos. Para compensar a manutenção das lojas, irá, em contrapartida, aumentar os preços de todos os modelos em 3%, à exceção do Model 3, que é vendido por 35 mil dólares, o preço mais baixo da marca. Há já quase três anos que a Tesla recebe encomendas deste modelo, que só agora começa a ser comercializado.

