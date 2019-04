Tesla quadruplica vendas na Alemanha e aproxima-se da Porsche

reuters

No segundo mês de vendas do Model 3 na Europa, a norte-americana Tesla disparou as suas vendas de automóveis no maior mercado da região, a Alemanha, aproximando-se do resultado de marcas há muito estabelecidas, como a Porsche.



Segundo os dados revelados esta quarta-feira, 3 de abril, pela Federal Motor Transport Authority, a venda de automóveis da Tesla na Alemanha mais do que quadruplicou em março, para 2.367 veículos.



Este total – que inclui a venda do Model S, do Model X e do Model 3 – deixou a fabricante de carros elétricos a uma distância de apenas 356 automóveis da Porsche, detida pela Volkswagen.



Ainda que as vendas da empresa liderada por Elon Musk fiquem muito atrás das de pesos pesados como a Mercedes-Benz e a BMW, já superam as de marcas como Jaguar, Land Rover e Honda.



No conjunto dos primeiros três meses do ano, a Tesla entregou 3.596 carros na Alemanha, num período em que as vendas totais de automóveis no país cresceram 0,2%, para 880.092 veículos.



Também em Portugal, a Tesla mais do que duplicou as suas vendas em março, como foi revelado esta semana pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP). No mês passado, foram matriculados 355 carros desta marca norte-americana, depois dos 124 de fevereiro.



A progressão da marca foi ainda mais evidente na Noruega, por exemplo, com a Tesla a responder por 29% das vendas totais de carros, durante o mês de março, mês em que os carros elétricos já representaram mais de metade das vendas totais de automóveis.