Carros novos na União Europeia caem 12,3% no primeiro trimestre

O registo de automóveis ligeiros novos continua a cair no primeiro trimestre deste ano com uma redução de 12,3%, face ao período homólogo, tendo sido contabilizadas um total de 2.245.976 novas viaturas de passageiros na União Europeia.



Mas, de acordo com os dados divulgados esta quarta-feira pela Associação Europeia de Fabricantes Automóveis (ACEA), Portugal está em contraciclo nesta tendência e houve um aumento de 12% no número de viaturas novas matriculadas, entre janeiro e março de 2022.



No primeiro trimestre do ano, foram matriculados, em Portugal, 34.771 automóveis ligeiros. Mais 3.732 novos registos face às 31.039 novas matrículas sinalizadas no período homólogo.

Leia Também Registo de automóveis na União Europeia caiu 22,8% em dezembro



Os dados da ACEA revelam que, no primeiro trimestre do ano, a tendência da queda dos veículos novos matriculados foi sentida nos principais quatro mercados da EU, com a Itália a cair em 24.4%, a França com 17.3%, Espanha com 11.6% e a Alemanha com 4.6%.





A acompanhar a subida em Portugal do número de automóveis novos registados estão a Roménia com 39,6%, a Eslováquia com 24,8%, a Bulgária com 19,5%, o Chipre com 11.4% a Letónia dom 6.9% e a Irlanda com 3.9%.



Durante o mês de março, o número de registos de automóveis de passageiros na União Europeia encolheu 20,5%, com 844.187 de veículos vendidos.

Leia Também Vendas de automóveis na UE com pior arranque do ano de sempre



Em Portugal, no mês de Março foram vendidas 13.371 novas viaturas de passageiros, mais 5,3% face às 12.699 vendas registadas no mês de março do ano passado.

A ACEA refere que esta tendência resulta da continua interrupção do fornecimento de matérias primas disponíveis, que se agravou depois da invasão russa à Ucrânia. Com este cenário a produção de automóveis caiu e a maioria dos países da UE teve quedas de dois dígitos nas vendas, incluindo os quatro principais mercados: Espanha (-30,2%), Itália (-29,7%), França (-19,5%) e Alemanha (-17,5%).



Entre os grupos automóveis que mais sentiram a queda durante o primeiro trimestre de 2022 estão a Jaguar com menos 40,6%, seguindo-se a Nissan com uma redução de 26,3%, a Volvo com menos 25,3% e o grupo Stellantis com 23,9%.



Apenas três grupos registaram uma subida no número de veículos novos vendidos: a Honda com 24,7%, seguida da Hyundai com 14,7% e a Mazda com 7%.