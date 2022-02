Vendas de automóveis na UE com pior arranque do ano de sempre

O registo de novos carros continuou a cair em janeiro. Depois do mínimo histórico registado em 2021, voltou a contrair mais 6% em janeiro, para 682.596 unidades, num novo mínimo histórico do primeiro mês do ano.





Os dados são avançados pela Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA), que associa a quebra de vendas à falta de semicondutores.









De acordo com os dados divulgados pela ACEA, em Portugal foram registados 9.829 carros no primeiro mês do ano, numa redução de 2%, abaixo da média europeia.





Grécia (-29%), França (-19%) e Finlândia (-16%) estão entre os países que registaram as maiores quebras, enquanto a Eslováquia (+73%) e a Roménia (+56%) registam os maiores aumentos homólogos neste primeiro mês do ano.





"Olhando para os quatro maiores mercados, houve quebras de dois dígitos em Itália (-19,7%), e França (-18,6%), enquanto na Alemanha houve um crescimento sólido (+8,5%) e em Espanha um aumento modesto (+1%)", lê-se no comunicado.



O grupo Stellantis, que inclui a Peugeot e a Fiat, registou a maior quebra (-16,8%), seguido do grupo Volkswagen (-7%), que a avaliar pelos registos vende o maior número de novos carros, e do grupo Renault (-3,5%).



Em crescimento estão grupos com um volume menor de vendas na União Europeia, caso do Hyundai (+28,7%) ou Toyota (+9.7%).