A comercialização dos modelos da marca chinesa em Portugal vai assentar num sistema híbrido de vendas, através da plataforma ‘online’ da marca ou da rede física de agentes. A marca está nesta fase inicial já representada pela Univex, em Lisboa, e pela CAM, no Porto, prevendo-se para muito breve o alargamento a outros agentes dispersos pelo território nacional.

A assistência após-venda da Aiways é assegurada pela Astara e respetiva rede, que recorre, caso necessário, a um sistema de apoio rápido de âmbito internacional, que assegura entregas de peças em até três dias em qualquer mercado europeu.

Em linha com o investimento que a marca tem vindo a realizar à escala global, centrado no lançamento em novos mercados, no desenvolvimento de produto e na mobilidade sustentável, a Aiways prevê introduzir um novo modelo a cada ano civil, a começar com o U6 SUV-Coupé já em 2022.

O U5 é o primeiro modelo da Aiways e inicia comercialização em Portugal com o nível de equipamento mais completo, designado Prime, que o coloca alinhado com o topo da oferta no mercado dos EV em termos de segurança, conforto e tecnologia a bordo.

Fotogaleria: Chinesa Aiways arranca atividade em Portugal



Com uma autonomia de 400 km (circuito urbano - WLTP), assegurada pela bateria de 63 kWh - compatível com sistemas de carregamento rápido com corrente contínua (DC) – o Aiways U5 oferece uma das mais eficientes relações preço/autonomia de todo o mercado europeu dos SUV 100% elétricos.

Na modalidade de carregamento rápido, a bateria pode passar dos 20% aos 80% de carga em apenas 35 minutos, usando um carregador de DC (90kW). Os carregamentos dos 0% aos 100% levam menos de 10 horas com um carregador de AC (6,6 kW, Tipo 2), possibilitando assim o reabastecimento doméstico durante a noite.

O motor elétrico debita 150 kW (204cv) e 310 Nm de binário, e acelera dos 0 aos 100 km/h em apenas 7,8 segundos.

O Aiways U5 é disponibilizado com uma garantia de fábrica geral de cinco anos/150 000 km e de 8 anos/150 000 km para as baterias.

O preço com campanha de lançamento a partir de 37 990 € (exclusivo Financiamento Santander Consumer), havendo ainda um preço especial para frotas situado nos 33 990 € + IVA.

Primeira ‘start-up’ de automóveis elétricos chinesa a entrar na Europa, a Aiways já está presente em outros nove mercados – Alemanha, Bélgica, Dinamarca, Espanha, França, Itália, Holanda, Suécia e Suíça.

O objetivo da Aiways é atingir um volume de vendas de cinco dígitos na Europa durante o seu segundo ano de atividade.