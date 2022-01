Elétricos chineses da Aiways estreiam-se em Portugal em abril com SUV

Leia Também Veículos elétricos chineses chegam a Portugal em março

A Aiways, startup chinesa que fabrica automóveis totalmente elétricos, vai começar a vender o seu SUV U5 em Portugal a partir de abril, indica esta segunda-feira a empresa em comunicado.A comercialização da marca chinesa está a cargo da Astara, antiga Bergé Auto, e, conforme tinha adiantado ao Negócios a distribuidora, em novembro do ano passado, a meta é atingir as 300 unidades vendidas no mercado nacional no ano de estreia.“Trata-se de uma marca que já tem um produto em produção e outro produto para lançar para o ano [2022]. Estamos muito entusiasmados com o lançamento da Aiways no mercado português”, disse, então, Francisco Geraldes, administrador da Astara em Portugal. Na altura, o responsável avançava que o U5 estaria disponível "em finais de março ou início de abril".No comunicado hoje difundido, a Aiways indica que completou um novo financiamento "na ordem das centenas de milhões de dólares".Este investimento levou a alterações na administração da empresa chinesa, com Chen Xuanlin (William Chen) a assunir o cargo de "chairman" da Aiways. O antigo vice-presidente da NIO, Zhang Yang (Charlie Zhang) passa a integrar o "board", enquanto Alexander Klose mantém-se como vice-presidente das Operações Internacionais, e o fundador da Aiways, Samuel Fu, continuará a desempenhar o cargo de CEO.