O próximo salto na mobilidade, assente em carros autónomos partilhados, deverá ser uma realidade dentro de um a três anos, estima o Citi GPS, uma entidade financeira que se dedica a identificar tendências de mercado. As palavras-chave nos próximos 12 anos são "partilha" e "condução autónoma", mas a marca que tem estado ao volante do setor – a Tesla – tem aqui o seu calcanhar de Aquiles, dizem estes analistas, pelo que poderá ficar pelo caminho e ser ultrapassada pelas restantes fabricantes.

"A corrida é fundamentalmente sobre construir uma rede hoje", lê-se no relatório publicado pelo Citi GPS, intitulado "Carro do Futuro V4.0". Para esta entidade, a primeira fase do futuro da mobilidade – a rede de Robo Taxi - já começou em 2018, e prevê que este sistema chegue entre 2019 e 2021 às grandes cidades dos Estados Unidos, com potencial para criar um mercado de valor superior a 350 mil milhões de dólares. Os chamados Robo Taxi são uma frota de veículos autónomos, os quais vão "invadir" as cidades à boleia das redes de mobilidade partilhada já existentes e de marcas como a Waymo, GMCruise, Zoox, Ford e Aptiv, que podem tirar partido das relações com os clientes.





E a Tesla? "Do nosso ponto de vista, lançar carros elétricos não é suficiente", defendem os analistas: "se existe um ponto fraco na abordagem da Tesla, é o desenvolvimento da condução autónoma" – considerando o SuperCruise da General Motors superior e o sensor da Tesla "pouco robusto" para a complexidade da condução nas cidades. Por fim, não são conhecidos testes por parte desta empresa no que toca à condução autónoma em meio urbano e o negócio dos Robo Taxi não parece encaixar na visão e capacidade da fabricante de Elon Musk. Isto, tendo em conta as significativas necessidades de capital e o perfil de pouco volume deste novo mercado, defendem os analistas.





É neste contexto que surge a "grande oportunidade" para a concorrência: "se as restantes fabricantes automóveis querem ultrapassar a Tesla precisam de levar a experiência de mobilidade a um novo nível", em vez de se limitarem a lançar produtos que compitam com a empresa-bandeira, liderada por Musk. Outros dos grandes beneficiados da vaga de automação serão os fornecedores de serviços de assistência à condução, isto é, os criadores de sistemas de estacionamento automático, de ajuste das luzes, entre outros. Este mercado deverá valorizar até 100 mil milhões até 2030, que comparam com os atuais 5 a 6 mil milhões.



Fonte: Relatório "Carro do Futuro" da Citi GPS



E depois de 2021?