Dacia e Tesla aceleram. Veja os 50 modelos mais populares em 2023

Leia Também Renault falha pódio pela primeira vez numa década. Veja os modelos preferidos dos portugueses em 2022

Num ano em que o mercado automóvel português recuperou mas ainda não atingiu os níveis pré-pandemia, a Dacia e a Tesla foram as duas marcas que mais se destacaram. Entre os modelos preferidos dos portugueses, o pódio não se alterou, mas o Top 10 regista novidades de peso.A liderança continua a pertencer ao Peugeot 2008, mas com uma vantagem mais curta sobre o Dacia Sandero. Segue-se o Peugeot 208, que também segurou o terceiro lugar.O Clio, que liderou o mercado nacional durante uma década - tendo perdido esse estatuto em 2021 - surge na quarta posição. Este é o segundo ano consecutivo em que a Renault não consegue colocar um modelo entre os três mais vendidos em Portugal.O Model Y da Tesla meteu "prego a fundo", saltando do 24.º lugar em 2022 para a quinta posição.No sexto lugar surge o Renault Captur, à frente do Model 3 da Tesla, que em 2022 nem surgia no Top 50.A completar os dez modelos mais populares no ano passado surgem o Mercedes-Benz Classe A, o Opel Corsa e o Dacia Jogger.No total, estão representadas 18 fabricantes na lista dos 50 modelos preferidos dos portugueses.