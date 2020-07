Descubra os modelos automóveis mais vendidos em Portugal até junho

Leia Também Saiba quais os modelos automóveis que os portugueses mais compraram em 2019

Num semestre em que as vendas de automóveis ligeiros de passafeiros em Portugal caíram quase para metade (-49,6%), os modelos preferidos dos portugueses mudaram significativamente face à lista de 2019.O Renault Clio, ainda assim, manteve o estatuto de carro mais popular no mercado nacional. O modelo da Renault vendeu 3.346 unidades até junho, tendo até reforçado a quota de mercado dos 4,76% no total do ano passado para 5,16%.O Clio representou 42,3% das vendas da marca francesa na primeira metade do ano.Na segunda posição surge o Mercedes Classe A, com 2.531 veículos vendidos. O modelo mais acessível da marca germânica representou 40,9% da Mercedes no mercado nacional até junho e alcança uma quota de mercado de 3,9%, acima dos 3,5% registados em 2019.A fechar o pódio surge o Peugeot 208, com 1.967 unidades, que sobe da sexta posição alcançada no conjunto dos 12 meses do ano passado.A Renault e Peugeot - as duas marcas mais vendidas em Portugal no primeiro semestre - são responsáveis por metade do Top 10 dos modelos mais populares. A Renaul conta com o Clio na liderança e com o Captur (7.º) e Megane (9.º). Já a Peugeot, do grupo PSA, junta ao 208 o 2008, na quarta posição.Ainda entre os 10 modelos mais vendidos encontram-se o já referido Mercedes Classe A, o Citroën C3 (5.º), o BMW Série 1 (6.º), o Ford Focus (8.º) e o Toyota Yaris (10.º).A marca italiana sofreu uma quebra de 73% nas vendas do primeiro semestre e isso reflete-se na posição dos seus principais modelos.O Fiat 500 ocupa apenas a 24.ª posição, com 833 unidades vendidas, o que compara com a 12.ª posição registada nas vendas de todo o ano passado.Pior ainda é o desempenho do Fiat Tipo. O modelo que ocupava o quarto posto em 2019 surge agora na 26.ª posição, com 780 veículos vendidos até junho.A Volkswagen vê uma revolução na hierarquia dos seus modelos. O T-Cross foi o mais vendido até junho, com 538 unidades, o que corresponde a 18,8% das vendas da marca alemã em Portugal, superando o Polo, 520 veículos. O Golf somou apenas 472 unidades e o T-Roc, fabricado na Autoeuropa, contabiliza 394 vendas, sendo o 49.º modelo mais vendido em Portugal no semestre.O segmento dos carros elétricos sofreu um impacto mais ligeiro nas vendas devido à pandemia da covid-19, tendo recuado 6,3% no semestre, o que permitiu que, pela primeira vez, surjam três modelos no Top 50.O Nissan Leaf mantém-se como o mais popular neste segmento, tendo fechado o semestre com 663 unidades vendidas, o que corresponde a uma quota de mercado de 1,02% e garante-lhe a 29.ª posição. O modelo elétrico representa 17,8% das vendas da marca nipónica em Portugal.Logo atrás, no 31.º lugar, surge o Tesla Model 3, com 657 automóveis vendidos e também mais de 1% de quota de mercado nos ligeiros de passageiros. O modelo mais acessível da marca liderada por Elon Musk representa 90,7% das vendas da Tesla em Portugal.Na 32.ª posição do "ranking" encontra-se o Zoe, com 643 unidades. O modelo elétrico da Renault tem uma quota de mercado de 0,99% e pesa já 8,1% nas vendas da marca líder do mercado português.