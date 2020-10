Saiba quais os modelos de carros mais comprados em Portugal até setembro

Leia Também Descubra os modelos automóveis mais vendidos em Portugal até junho

Após um primeiro semestre com fortes quebras devido à pandemia e ao encerramento dos stands durante mês e meio, as vendas de automóveis em Portugal atenuaram as quedas face ao período homólogo no verão, tendo sido vendidos mais de 40 mil ligeiros de passageiros.A liderar a preferência dos portugueses mantém-se o Renault Clio, que foi também o modelo mais vendido entre julho e setembro, com mais 2.381 veículos, que reforçou a quota de mercado de 5,16% para 5,42%.Na segunda posição também não houve mexidas, pertencendo ao Mercedes-Benz Classe A, o único modelo além do Clio a vender mais de duas mil unidades nos meses de verão.Já o lugar mais baixo do pódio é ocupado agora pelo Peugeot 2008, que ultrapassa o "irmão" 208. No entanto, o agora modelo mais vendido da "marca do leão" ficou apenas na quinta posição nas vendas trimestrais, com 1.125 veículos.O Renault Captur sobe da sétima para a quarta posição, enquanto o Peugeot 208 cai do terceiro para o quinto posto.O Citroën C3 desce um degrau, para a sexta posição, e o BMW Série 1 também recua um lugar, para o sétimo posto.O Ford Focus mantém o oitavo lugar, seguido do Peugeot 308, que sobe oito posições. A fechar o Top 10 surge o Fiat Tipo, que escala 16 posições face a junho, tendo mesmo sido o quarto modelo mais vendido no terceiro trimestre.Também com subidas assinaláveis face à hierarquia da primeira metade do ano destacam-se o Hyundai i20, que acelerou do 50.º para o 35.º posto. O i20, com 519 unidades vendidas, foi o 25.º modelo mais vendido entre julho e setembro. Nos meses de verão, o Hyundai i20 superou as vendas de modelos como o Seat Ibiza, Opel Corsa ou o Toyota Yaris, por exemplo.No Top 50 regista-se apenas uma nova entrada: o BMW Série 2, com 681 carros vendidos em nove meses, o que lhe vale a 45.ª posição. Já o Citroën C1 desaparece da lista de 50 modelos mais populares.Em termos de marcas, a Peugeot e a Renault colocam cinco modelos cada no Top 50, enquanto a Mercedes-Benz, a Nissan e a Volkswagen contam com quatro modelos.