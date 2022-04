Peugeot faz a "dobradinha" nos modelos mais vendidos até março. Veja os 50 carros preferidos dos portugueses

Leia Também Portugueses têm um novo carro preferido. Veja os 50 modelos mais vendidos em 2021

Após ter terminado 2021 como a marca mais popular nos ligeiros de passageiros em Portugal, pondo fim a um reinado de 23 anos da Renault, a Peugeot arrancou este ano a consolidar o seu domínio. E a provar isso mesmo está a "dobradinha" da marca do leão nos modelos mais vendidos nos primeiros três meses do ano.O Peugeot 2008 lidera a lista com 1.540 unidades entregues entre janeiro e março, apesar de uma queda marginal - menos cinco veículos - do que no primeiro trimestre de 2021. Segue-se o 208, com 1.365 viaturas entregues, também abaixo dos 1.451 de um ano antes. A Stellantis, liderada por Carlos Tavares, consegue, aliás, os três lugares do pódio, graças ao Citroën C3, que fechou o trimestre com 1.138 unidades registadas, mais 206 do que nos primeiros três meses do ano passado.Estes são, aliás, os únicos modelos que registaram entregas acima de um milhar no arranque do ano.O Renault Clio, com 735 unidades, ocupa a quarta posição, superando por escassos nove veículos mais um modelo da Peugeot, o 3008.Ainda no Top 10, o Renault Captur supera pela margem mínima o Toyota Corolla: 692 contra 691. Se o Captur sofre um recuo de 180 unidades em termos homólogos, já o modelo da marca nipónica viu as entregas crescerem em 301 veículos.O oitavo posto é dividido pelo Dacia Sandero e pelo Volvo XC40, com 645 veículos cada, seguidos de perto pelo Hyundai Kauai, com apenas menos três unidades.A forte queda do Mercedes Classe A - de 1.275 para 638 veículos - atira o modelo mais popular da marca germânica para o 11.º posto, quando no primeiro trimestre de 2021 ocupava o degrau mais baixo do pódio.Entre os modelos com subidas expressivas destacam-se o Fiat 500, que aumentou as entregas de 340 para 557 veículos, bem como o Nissan Juke, que mais do que duplicou as viaturas registadas - 537 contra 237.Uma das surpresas nos dados obtidos pelo Negócios junto da Associação Automóvel de Portugal (ACAP) é a liderança do Model Y nas vendas da Tesla face ao mais acessível Model 3.O SUV da marca liderada por Elon Musk chega a março com 300 unidades entregues, mais 50 do que o Model 3. A explicação pode residir no volume de pré-encomendas e encomendas do modelo mais recente, a que a marca começa agora a responder.Ainda no segmento dos veículos totalmente elétricos, o Nissan Leaf fecha o trimestre com 243 unidades entregues, reentrando no Top 50.A lista conta ainda com alguns modelos que se estreiam nos 50 modelos preferidos dos portugueses. É o caso do Toyota Yaris Cross, com 470 unidades, apenas menos uma do que o CH-R da gigante japonesa, que ocupa o 23.º posto, bem como o Mitsubishi Space Star, na 27.ª posição.O Mini também surge na listagem, no 37.º lugar, com 265 veículos entregues.Comparando com o Top 50 do primeiro trimestre de 2021, passam a integrar a lista igualmente o BMW Série 4, o Fiat Panda, o Cupra Fomentor, o Kia XCeed, o Hyundai Bayon, o Audi A4, o Opel Mokka e o Renault Arkana.