"Dieselgate": Volkswagen paga 830 milhões a clientes na Alemanha

O Grupo Volkswagen chegou a acordo com a associação de defesa de consumidores VZBV para o pagamento de 830 milhões de euros a cerca de 260 mil clientes que alegavam que os seus veículos perderam valor devido ao escândalo de manipulação de emissões conhecido por "Dieselgate".





Cada cliente irá receber cerca de 15% do valor de compra do seu automóvel, com os pagamento a variarem entre os 1.350 euros e os 6.257 euros.



Agora, caberá a cada um dos clientes decidir se aceita a indemnização ou se prossegue com uma queixa judicial individual.



Até ao momento, o escândalo da manipulação das emissões, denunciado em 2015, o grupo Volkswagen já pagou mais de 30 mil milhões de euros em multas, acordos e recolha de veículos.



A Volkswagen indica que espera que os pagamentos deverão começar a ser pagos a partir do final de março.

O grupo automóvel classificou o acordo de "compensação justa" para pôr fim à ação judicial coletiva interposta pelos clientes que tinham adquirido veículos abrangidos pelo escândalo relacionado com software que manipulava as medições de emissões poluentes dos veículos do fabricante alemão.