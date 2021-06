Dieselgate: antigo CEO vai pagar 11 milhões à Volkswagen.

O antigo CEO do grupo Volkswagen, Martin Winterkorn, vai pagar ao grupo automóvel alemão um recorde de cerca de 11 milhões de euros em indemnizações, avança a imprensa germânica este domingo, citando fontes próximas do processo."O conselho de supervisão validou na sua reunião de sábado os principais pontos de acordos amigáveis para resolver a disputa", indicou um porta-voz do gigante automóvel alemão sem avançar detalhes, referindo que o acordo seria assinado e anunciado "nos próximos dias".Alguns meios referem ainda que os acordos incluem também o pagamento de 200 a 500 milhões de euros por parte das seguradoras devido aos seguros de responsabilidade que abrangiam não só Winterkorn mas também Rupert Stadler, Ulrich Hackenberg e Stefan Knirsch, da Audi, e Wolfgang Hatz, da Porsche.Em abril, a imprensa alemã noticiou que o grupo sediado em Wolfsburgo exigia mil milhões de euros em indemnizações aos antigos executivos responsáveis pelo escândalo relacionado com a adulteração das medições das emissões de dióxido de carbono, conhecido por "Dieselgate".

Em 2015, o grupo admitiu a utilização de software que manipulava os resultados dos testes de emissões de cerca de 11 milhões de automóveis a gasóleo.



Entre multas, custos legais e correções dos veículos afetados o "Dieselgate" custou ao grupo Volkswagen cerca de 32 mil milhões de euros.



Winterkorn demitiu-se uma semana após o escândalo rebentar e irá agora pagar cerca de 11 milhões de euros ao grupo, num acordo que os acionistas ainda terão de aprovar na assembleia-geral anual agendada para julho.



Caso os acionistas aprovem o acordo, o montante da indemnização supera por larga margem os valores pagos pelos executivos da Siemens Heinrich von Pierer e Klaus Kleinfeld, que em 2010 pagaram cinco e dois milhões de euros, respetivamente, na sequência de um escândalo de subornos.