Diretor da Tesla confessa que vídeo sobre condução autónoma foi encenado

Ashok Elluswamy surge num depoimento feito no final de junho do ano passado, no âmbito de um processo contra a Tesla relacionado com um acidente em 2018 que provocou a morte do condutor.





A

agência Reuters teve acesso à transcrição das declarações do diretor de software de piloto automático da Tesla, onde este admite que, num vídeo promocional de 2016, feito a pedido do CEO e fundador Elon Musk, a companhia mentiu deliberadamente sobre as capacidades do Model X.

A confissão de



O vídeo em causa foi criado para promover a tecnologia de condução autónoma, mas Ashok Elluswamy garantiu que na altura o sistema não tinha as capacidades mostradas nas imagens. Assim, todas as supostas decisões de condução foram inseridas previamente no sistema, com uma rota pré-determinada entre uma habitação em Menlo Park, na Califórnia, até a sede da Tesla em Palo Alto.





Tesla drives itself (no human input at all) thru urban streets to highway to streets, then finds a parking spot https://t.co/V2T7KGMPBo — Elon Musk (@elonmusk) October 20, 2016

Ashok Elluswamy garante que houve intervenção humana na condução e conta ainda que quando o automóvel tentou estacionar sozinho, acabou por chocar contra um muro. "A intenção do vídeo não era demonstrar exatamente o que estava disponível para os consumidores em 2016, mas mostrar o que era possível construir no sistema", alegou.



A Reuters contactou Elluswamy, Elon Musk e a Tesla, mas não obteve resposta. A empresa está a ser investigada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, desde 2021, devido a uma série de acidentes, alguns mortais, relacionados com a condução autónoma dos seus automóveis.



Além disso, no início do vídeo promovido por Elon Musk no Twitter, há uma declaração inicial sobre as condições em que as imagens foram gravadas. Nessa declaração é dito que "a pessoa no banco do condutor só está presente por motivos legais" e que "não está a fazer nada. O veículo anda sozinho."No depoimento,