Tesla chama à oficina dois milhões de veículos por defeito no piloto automático

Leia Também Acidentes com viaturas Tesla indiciam que estas não reconhecem motos à noite

Leia Também EUA abrem investigação a sistema de condução autónoma da Tesla

A Tesla está mais uma vez a chamar à oficina os veículos da marca por causa de defeitos de fabrico. Desta vez, o "recall" massivo diz respeito a mais de dois milhões de veículos com vista a corrigir um sistema defeituoso que tem como objetivo garantir que os condutores estão atentos quando usam o sistema de piloto automático.Esta chamada engloba quase todos os veículos que a Tesla vendeu nos EUA e inclui os modelos Y, S, 3 e X produzidos entre 5 de outubro de 2012 e 7 de dezembro deste ano.De acordo com a Associated Press, documentos publicados esta quarta-feira pelos reguladores de segurança automóvel dos EUA dizem que a construtora de carros elétricos enviará aos clientes a partir de agora uma atualização de software para corrigir os problemas, que inclui controlos e alertas adicionais "para encorajar ainda mais os condutores a cumprir sua responsabilidade contínua de conduzir".Esta correção de um sistema defeituoso acontece após uma investigação de dois anos pela Administração Nacional de Segurança de Tráfego Rodoviário dos EUA sobre uma série de 35 acidentes (17 deles mortais) que ocorreram enquanto o sistema de condução parcialmente automatizado do piloto automático estava a ser usado.A investigação concluiu que o método do piloto automático para garantir que os condutores estão a prestar atenção pode ser inadequado e pode levar a uma previsível utilização indevida do sistema.O piloto automático da Tesla inclui recursos como o Autosteer e o Traffic Aware Cruise Control, com o primeiro destinado ao uso em autoestradas, quando não está a funcionar com Autosteer on City Streets. A atualização de software deverá limitar onde o Autosteer pode ser usado."Se o condutor tentar ativar o Autosteer quando as condições não forem ideais, o sistema dirá que está indisponível através de alertas visuais e sonoros, e o mesmo não será ativado", afirmam os documentos do "recall". Da mesma forma, esta ferramenta poderá ser suspensa "se o condutor falhar repetidamente em demonstrar responsabilidade de condução contínua e sustentada".A Tesla não concordou com as conclusões da investigação, mas decidiu chamar os carros à oficina em dezembro para resolver a situação.