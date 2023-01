Elon Musk diz que venda de ações da SpaceX podia ter ajudado a tirar a Tesla de bolsa

Leia Também Diretor da Tesla confessa que vídeo sobre condução autónoma foi encenado

Elon Musk referiu na segunda-feira que, em última instância, vender as suas ações da SpaceX podia ter ajudado a atingir o financiamento necessário para retirar a Tesla de bolsa.O CEO da empresa de veículos elétricos foi ouvido em tribunal, numa altura em que está a ser acusado de defraudar os investidores, após ter "tweetado" em agosto de 2018 que tinha "segurado financiamento" para tornar a Tesla privada a 420 dólares por ação e que o "apoio dos investidores estava confirmado". A seguir a estas declarações, as ações da marca de carros valorizaram significativamente, mas tal acabou por não acontecer. Os investidores da Tesla afirmam ter perdido milhões de dólares.O responsável máximo explicou em tribunal que estava seguro de que tinha obtido apoio financeiro de investidores sauditas, do fundo soberano de investimento, em 2018, após uma reunião, mas que mais tarde o governador do fundo acabou por voltar atrás e não avançar com a proposta. Como alternativa, apareceu a SpaceX."Com o 'stock' da SpaceX, senti que o financiamento estava assegurado", para a saída de bolsa da Tesla, explicou o também CEO do Twitter.No entanto, o advogado dos investidores, Nicholas Porritt, levantou dúvidas sobre esta segunda estratégia, uma vez que levaria Musk a aumentar a participação que detém na empresa de carros elétricos. Acontece que, na mesma altura, o CEO disse aos trabalhadores da Tesla que esperava que a percentagem que mantém na companhia permanecesse inalterada.Porritt acrescentou ainda que existem provas escritas que não apoiam a argumentação do CEO sobre as intenções originais dos investidores sauditas, uma vez que as atas da reunião mostram que o fundo da Arábia Saudita apenas queria saber mais sobre os planos de Elon.Durante a segunda sessão do julgamento, a fortuna do segundo homem mais rico do mundo cresceu no valor mais elevado em dois meses. De acordo com o índice de bilionários da Bloomberg, foram 10,6 mil milhões de dólares.No ano passado Elon Musk perdeu o estatuto de homem mais rico do mundo para Bernard Arnault, num ano em que a Tesla caiu quase 70% em bolsa.