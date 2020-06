Elétrico ID.3 da Volkswagen chega a Portugal em setembro a partir de 38 mil euros

As primeiras unidades do ID.3, o primeiro modelo elétrico da Volkswagen desenvolvido de raiz, começam a ser entregues em Portugal em setembro, tendo a SIVA, que distribui a marca germânica no mercado nacional, aberto as encomendas, após a fase de pré-reserva.

"O Volkswagen ID.3 First, limitado a 80 veículos em Portugal e com características exclusivas, estará disponível com três versões: ID.3 First (equipamento base); ID.3 First Plus (equipamento orientado para o design); ID.3 First Max (equipamento orientado para a tecnologia)", indica a SIVA, em comunicado.





Os preços (sem despesas administrativas e de transporte) são de 38.017 euros para a versão de base, de 43.746 euros para o First Plus e de 49.478 euros para o First Max.



Todas as versões do ID.3 First são alimentadas com uma bateria de 58 kWh que fornece energia a um motor elétrico com 150 kW de potência (o que corresponde a 204 cv), variando a autonomia entre 300 e 420 quilómetros, dependendo das condições de utilização.



A Volkswagen refere que a potência de carga de 100 kW, permite recarregar o ID.3 First em 30 minutos para proporcionar uma autonomia de 290 quilómetros (WLTP), destacando ainda que as baterias têm uma garantia de oito anos ou 160 mil quilómetros.



O ID.3 First, o primeiro Volkswagen baseado na plataforma modular elétrica (MEB), tem uma velocidade máxima de 160 km/h.