Elon Musk passou última barreira entre ele e um prémio de 706 milhões

Uma das formas de medir o valor de mercado da Tesla atingiu, esta terça-feira, o limite necessário para que o CEO da empresa, Elon Musk, possa reclamar um prémio de 706 milhões de dólares.





A média da capitalização bolsista da Tesla nos últimos seis meses ultrapassou os 100 mil milhões de dólares contando com o preço de fecho da última sessão, de acordo com os dados compilados pela Bloomberg.





Desta forma, Elon Musk está autorizado a desbloquear 1,69 milhões em opções, as quais pode vender por 350,02 dólares cada. As ações da fabricante automóvel subiram 0,9% para os 768,21 dólares no fecho, conferindo às opções um valor de 706 milhões de dólares.





O pacote de benefícios de Elon Musk é o maior que já alguma foi acordado entre um CEO e os acionistas: contém 20,3 milhões de opções, divididas em 12 tranches, o que pode conceder a Musk um total de mais de 50 mil milhões de dólares caso todos os objetivos sejam cumpridos, de acordo com as estimativas da própria Tesla.





O CEO da Tesla já figura entre as pessoas mais ricas do mundo, com uma fortuna de 38,5 mil milhões de dólares.