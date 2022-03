Condomínios vão ter apoio do Estado para instalar carregadores de carros elétricos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A compra e instalação em espaços comuns dos prédios de equipamentos para o carregamento de veículos elétricos vai ser apoiada pelo Estado através do Fundo Ambiental, com uma comparticipação até 80% dos gastos, o que poderá corresponder a um montante de 1800 euros por lugar de estacionamento.

A notícia é avançada esta quarta feira pelo Jornal de Notícias, de acordo com o qual os equipamentos terão ligação à rede Mobi.E. Os carregadores permitirão separar os consumos de eletricidade para efeitos de carregamento da contagem relativa às partes comuns do edifício, explica também o jornal.

O apoio será dado no âmbito do programa de incentivo à aquisição de veículos amigos do ambiente para 2022, cujo aviso e regulamento deverá ser publicado ainda esta semana.

O Fundo Ambiental vai também avançar com uma categoria piloto para financiar a compra de mais viaturas elétricas de mobilidade suave. É o caso das trotinetas, skates, hoverboards, patins, monowheel, triciclos e quadriciclos ligeiros. São 525 mil euros para apoiar a aquisição de mais de mil equipamentos, sendo que cada beneficiário terá direito a uma comparticipação até metade do valor de compra, num teto máximo de 500 euros.