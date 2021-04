Estreia mundial do novo Maserati Levante Hybrid

A Maserati apresentou hoje o novo Levante Hybrid num evento mundial digital transmitido através do site da marca (houseof.maserati.com) e ao vivo desde o Salão Automóvel de Xangai.

Com o seu primeiro SUV eletrificado, a Maserati dá um decisivo passo em frente na sua estratégia de eletrificação, que teve início no ano passado, com o Ghibli Hybrid.

Segundo a marca, o novo Levante Hybrid é mais rápido do que um Diesel, mais sustentável do que o Diesel ou a gasolina, e único nas suas características específicas.

O SUV Maserati, que teve já um impacto na história da marca, com os seus números recorde, dá agora um salto rumo a um futuro no qual todos os novos modelos da casa do Tridente serão eletrificados.

O Levante Hybrid combina o motor de 4 cilindros e 2.0 litros com um sistema híbrido de 48 V para recuperar energia durante a desaceleração e travagem. Pesa menos que as versões com motor de 6 cilindros equivalentes (sejam Diesel ou a gasolina), e, acima de tudo, possui uma ainda melhor repartição do peso, dado que a bateria está colocada na traseira, sem comprometer a capacidade de carga nem o ótimo equilíbrio de massas do veículo.

Graças a uma potência máxima de 330 cv e a um binário máximo de 450 Nm, disponível logo a partir das 2.250 rpm, o novo Levante Hybrid, disponível apenas com tração integral, atinge uma velocidade máxima de 240 km/h e acelera dos 0 aos 100 km/h em 6 segundos.





Em termos de aparência, a versão de lançamento do Levante Hybrid é caracterizada por uma nova cor metalizada de tripla camada, denominada Azzurro Astro, disponível enquanto parte do programa de personalização da marca, o Maserati Fuoriserie.

Outros pormenores exteriores e interiores contribuem para que o ‘design’ do Levante seja, de imediato, reconhecível; alguns são em azul, na tonalidade escolhida para identificar automóveis híbridos, já utilizada pela Maserati no Ghibli Hybrid.

No exterior, o azul marca presença nas três emblemáticas saídas de ventilação laterais, nas pinças de travão e no logótipo colocado no pilar C. O mesmo tom de azul reaparece no interior do veículo, especificamente nas costuras dos bancos.

O Levante Hybrid é conectado graças ao novo programa Maserati Connect. Com um smartphone ou um smartwatch, os condutores podem manter-se em contacto com o seu automóvel através da App Maserati Connect; tal também é possível a partir de casa, através do seu assistente pessoal virtual (Amazon Alexa e Google Assist).