Estreia mundial do novo Mercedes-Benz Classe C

Moderno e elegante, interior luxuoso, o novo Classe C apresenta dimensões consideravelmente superiores quando comparadas com o seu antecessor: o comprimento total é agora de 4751 mm e a largura de 1820 mm. A distância entre eixos aumentou 25 mm para 2865 mm, o que beneficiou a habitabilidade.

Esteticamente, a grelha do radiador caracteriza a secção dianteira. Todas as versões do modelo integram uma estrela central, com ligeiras diferenças ao nível do ‘design’ e do caráter. A versão base integra uma estrela central e lamelas.

A linha de equipamento Avantgarde integra elementos decorativos adicionais nas lamelas, enquanto a grelha do radiador e o para-choques dianteiro incluem adornamentos cromados. A linha AMG distingue-se por uma grelha com padrão diamante e estrela central cromada.

O ‘design’ da secção traseira, típico de uma limousine Mercedes-Benz, integra pela primeira vez os farolins constituídos por duas peças, com as funções de iluminação divididas entre a secção do painel lateral e a secção da tampa da bagageira.

Equipada de série com a porta do compartimento de bagagens Easy Pack, a bagageira da variante Station é 30 litros superior à do modelo antecessor, tendo agora uma capacidade de 490 a 1.510 litros. Entre outras melhorias práticas destaque para a altura do compartimento de bagagens até à cobertura retrátil (bem como o comprimento do compartimento de bagagens), que foi aumentada em relação ao modelo antecessor.

No habitáculo, espaçoso e de ambiente muito requintado, o destaque vai para o painel de instrumentos que inclui um ecrã LCD de alta resolução de 12,3 polegadas e um ecrã central tátil de 11,9 polegadas, onde são disponibilizados os controlos das funções do veículo. E tal como o novo Classe S, o novo Classe C está também equipado com a segunda geração do MBUX (Mercedes-Benz User Experience).

O ecrã do condutor e o ecrã multimédia oferecem uma experiência visual completa. O estilo de indicação dos ecrãs pode ser personalizado com uma seleção de três estilos (Discreet, Sporty e Classic) e três modos (Navigation, Assistance e Service). No estilo de indicação "Sporty", por exemplo, a cor vermelha é predominante e o conta-rotações central apresenta um ‘design’ dinâmico. Em combinação com qualquer linha de equipamento opcional, o novo Classe C está equipado de série com iluminação ambiente de fibra ótica.

A gama de motores inclui apenas quatro versões de motores de quatro cilindros da atual família de motores modulares da Mercedes-Benz. O líder das medidas de melhoria de eficiência é o novo motor OM 654 M com um motor de arranque/alternador integrado (ISG) de segunda geração. Está equipado com um sistema elétrico de bordo parcial de 48 V. Graças à função de recuperação de energia e à capacidade de circulação em roda livre com o motor desligado, o motor é ainda mais eficiente.

O bloco de quatro cilindros a gasolina M 254, com motor de arranque/alternador de segunda geração e uma potência adicional de até 20 cv e mais 200 Nm de binário, também celebra a sua estreia no Classe C. Graças à recuperação de energia e à capacidade de circulação em roda livre com o motor desligado, este motor revela-se extremamente eficiente. No motor M 254, a Mercedes-Benz combinou pela primeira vez todas as inovações das famílias de motores a gasolina e Diesel de 4 e 6 cilindros num único motor.

As variantes híbridas ‘plug-in’ de quarta geração estarão disponíveis brevemente após o lançamento de mercado do modelo. Com uma potência elétrica de (129 cv) e uma autonomia elétrica de cerca de 100 quilómetros (WLTP), o Classe C ‘plug-in’ pode ser utilizado em modo totalmente elétrico em muitos casos e durante muitos dias sem que seja necessário ligar o motor de combustão.

Esta é a versão ultramoderna de dois litros do motor de quatro cilindros M 254, com uma potência de 204 cv. Com uma potência total do sistema de 313 cv e um binário total do sistema de 550 Nm, o ‘pack’ completo não só é extremamente eficiente como também é claramente desportivo.

A bateria de alta tensão foi desenvolvida pela própria Mercedes-Benz AG. É parte integrante da família de baterias de quarta geração e representa uma evolução lógica da anterior geração. É constituída por 96 células divididas por vários módulos. Tem uma capacidade total de armazenamento de energia de 25,4 kWh. Quando se encontra descarregada, a bateria pode ser carregada em cerca de 30 minutos utilizando o opcional carregador DC de 55 kW. Está disponível um carregador de 11 kW (em função do mercado) para o carregamento trifásico através de uma Wallbox ligada a uma instalação elétrica residencial de corrente alternada.

A caixa de velocidades 9G-TRONIC é agora equipada em todas as versões do Classe C. O

O novo Classe C está equipado de série com faróis LED High Performance. O sistema Digital Light do novo Classe S está disponível como opção. Esta tecnologia de iluminação dos faróis permite utilizar funções totalmente novas, por exemplo, a projeção de marcas auxiliares ou sinais de aviso na estrada em frente ao veículo. Em cada farol, o sistema integra um módulo de iluminação com três LED de elevada potência, cuja luz é cuja luz é refractada e direcionada por 1.3 milhões de microespelhos.