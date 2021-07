EV6: novo ‘crossover’ elétrico da Kia

Modelo de características ‘crossover’, o EV6 utiliza a nova plataforma do grupo dedicada aos elétricos, batizada E-GMP, que se caracteriza pela sua grande flexibilidade ao permitir criar modelos de diferentes segmentos, com pequenas alterações sobretudo ao nível das suspensões.





Mecanicamente, partilha motores, chassis e outros elementos com o Hyundai Ioniq 5, embora sejam distintos a nível de ‘design’. O Ioniq 5 foi apresentado recentemente em Valência, Espanha, como aqui noticiámos.



O novo modelo sul-coreano destaca-se pelo arrojo das suas linhas, tanto exteriores como interiores, mas também no plano tecnológico, já que os seus equipamentos deixam antever o que poderá ser o automóvel no futuro.



No mercado português, o Kia EV6 é proposto em três versões distintas, a começar no EV6 Air, que dispõe de uma bateria de 58 kWh, 170 cv de potência e 400 km de autonomia. Na versão GT-Line, a bateria é de 77,4 kWh, 229 cv e 510 km de autonomia. A terceira versão, a GT, é a mais potente das três, com a mesma bateria de 77,4 kWh, 585 cv e 400 km de autonomia, mas só vai estar disponível no final do segundo semestre do próximo ano.



Os preços vão dos 43.950 euros, para a Versão Air, aos 49.950 euros, no caso do GT-Line. O topo de gama, denominado GT e que só deverá chegar para o ano, custará um pouco mais: 64.950 euros. No entanto, a Kia decidiu criar uma solução especial para empresas, de 35.950 euros mais IVA.



Já disponível para encomenda, as primeiras unidades só serão entregues entre o final de setembro e o início de outubro. A marca regista até agora uma carteira de encomendas sinalizadas de três dezenas de unidades.



Entretanto, o lançamento deste novo modelo está a ser feito à escala europeia através da plataforma nacional Kia Vibe, situada nos arredores de Palmela, e que permite comprar este novo modelo elétrico a partir de casa, incluindo a aprovação do crédito. Os interessados podem seguir as demonstrações através do endereço https://ev6-vibe.kia.com, acedendo à "EV6 Live Experience" a partir de segunda-feira dia 12.