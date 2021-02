Fábrica de baterias na Península Ibérica "fundamental" para indústria automóvel de Portugal e Espanha

"Indústria Ibérica do Automóvel: Perspetivas e Oportunidades", organizado pela Câmara de Comércio e Indústria Luso Espanhola em parceria com a Câmara de Comércio Hispano Portuguesa e com o patrocínio da KPMG.

A necessidade de adaptar a fileira automóvel naquilo que designam por "cluster" automóvel ibérico foi comum aos vários intervenientes no debate."Há novos desafios, que já se colocavam antes da pandemia, como a descarbonização, a digitalização, a conetividade, a condução autónoma e o 'car-sharing'", assinalou José Couto, presidente da Associação de Fabricantes para a Indústria Automóvel (AFIA).José Vicente de los Mozos, presidente da ANFAC, homóloga espanhola da ACAP, sublinhou que "o setor automóvel na Península Ibérica enfrenta duas ameaças: dos países de leste e de Marrocos" e que necessita de se manter "competitivo".Na abertura do webinar, a ministra espanhola da Indústria, Comércio e Turismo, Maria Reyes Maroto, deixou a garantia de que o governo espanhol assume o compromisso de "definir um roteiro para a indústria automóvel ibérica" e que irá trabalhar com as associações do setor e com o Governo português.Pedro Siza Vieira, por seu turno, salientou que ambos os países "