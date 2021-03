Governo espanhol alia-se à Seat, Volkswagen e Iberdrola para fábrica de baterias para veículos elétricos

Leia Também Fábrica de baterias na Península Ibérica "fundamental" para indústria automóvel de Portugal e Espanha

O Governo espanhol vai criar um consórcio público-privado aliando-se à Seat, Volkswagen e Iberdrola para a construção da primeira fábrica de baterias para veículos elétricos na Península Ibérica, anunciou esta quinta-feira a ministra da Indústria espanhola, Maria Reyes Maroto (na foto).A nova unidade, cujo investimento e localização não foram revelados, deverá fornecer a fábrica da Seat em Martorell (Barcelona), onde deverá ser produzido um novo modelo de automóvel elétrico.O anúncio formal do novo modelo totalmente elétrico da Seat deverá ser feito esta sexta-feira.Segundo o El País, decorrem ainda negociações com diferentes fabricantes de baterias, mas as conversas com os sul-coreanos da LG Chem são as que se encontram mais avançadas.O Governo espanhol elegeu uma fábrica de baterias como um dos projetos fundamentais para a sustentabilidade e reforço do setor automóvel no país, pretendendo que as 13 fábricas de produção automóvel existentes em Espanha venham a produzir veículos elétricos a partir de 2025.A fábrica poderá também fornecer baterias à fábrica da Volkswagen em Pamplona.A unidade de produção de baterias será um dos projetos que Madrid vai apresentar à Comissão Europeia para receber ajudas a fundo perdido no âmbito do fundo Next Generation.