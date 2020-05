A fábrica portuguesa do grupo automóvel francês no distrito de Aveiro emprega quase 1.200 pessoas.





A fábrica de Cacia conta com 1.165 trabalhadores e produz caixas de velocidades, bem como vários componentes para motores, nomeadamente bombas de óleo, árvores de equilibragem e outros componentes em ferro fundido e alumínio.



Toda a produção é exportada para as fábricas da Renault e Nissan em países como Espanha, França, Roménia, Turquia, Eslovénia, Brasil, Chile, Marrocos, África do Sul e Índia.



A Renault revelou esta sexta-feira um plano para reduzir custos em dois mil milhões de euros até 2022.



Entre as medidas elencadas, conta-se uma redução do volume de produção de veículos, dos atuais quatro milhões para 3,3 milhões em 2024, bem como a supressão de 15 mil postos de trabalho, dos quais 4.600 em França.



A Renault anunciou também a "suspensão dos projetos de aumento de capacidade [de produção] previstos em Marrocos e na Roménia", indicando ainda que irá estudar "a adaptação das capacidades de produção na Rússia e a racionalização do fabrico de caixa de velocidades no resto do mundo". Assim, "neste contexto não está em perspetiva uma redução da capacidade industrial em Cacia", sublinha.

A fábrica da Renault em Cacia, no distrito de Aveiro, não será afetada pelo plano de redução de custos anunciado esta sexta-feira pelo grupo automóvel francês, que prevê a supressão de cerca de 15 mil postos de trabalho em todo o mundo."Cacia está a arrancar com a produção da nova caixa de velocidades, que fabrica em exclusivo para o Grupo Renault, e que vai equipar os modelos e os grupos motopropulsores de maior volume no seio do grupo", indica ao Negócios fonte oficial da Renault.