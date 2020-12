Família Peugeot compra 2% da PSA por 228 milhões

A família Peugeot comprou 18,1 milhões de ações do grupo PSA, reforçando a sua participação para 14,38% do capital e 19,36% dos direitos de voto no fabricante automóvel francês liderado por Carlos Tavares (na foto).A família revelou em comunicado divulgado esta quarta-feira que a aquisição foi realizada no âmbito de um processo iniciado em março de "equity swap" e sublinha que a operação "claramente demonstra o empenho e a vontade de se tornar um dos principais acionistas do grupo Stellantis [nome do grupo que resulta da fusão entre a PSA e a Fiat Chrysler]".O reforço da participação estava nos planos da família Peugeot desde que foi delineado o acordo de fusão, em outubro de 2019, sendo o único dos principais acionistas de qualquer um dos grupos automóveis a ter autorização para elevar a sua participação em até 2,5%.A família comprou as ações aos outros dois maiores acionistas da PSA, o Estado francês e a chinesa Dongfeng, que detinham participações de 12,4% cada.