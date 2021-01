Hyundai dispara em bolsa com notícia de parceria com a Apple

As ações da Hyundai Motor seguem a disparar 17,5% para 242.000 wons na sessão desta sexta-feira na bolsa de Seul, animadas pela notícia - veiculada pela Korea Economic Daily TV - de uma cooperação da empresa sul-coreana com a Apple no desenvolvimento de veículos elétricos e baterias.





A Hyundai, contactada pela Boomberg, confirmou a notícia, mas sublinhou que as negociações com a Apple estão numa "fase inicial".

Pelo facto de as conversações estarem numa fase tão precoce, a Hyundai disse nada estar decidido, até porque a Apple está a falar também com outras fabricantes automóveis.

Há alguns anos que se fala sobre o plano da empresa da maçã para lançar um carro elétrico, mas nos últimos dias houve mais pormenores sobre o veículo, com a Reuters e a Bloomberg a avançarem que o Apple Car terá um sistema avançado de condução autónoma e tecnologia de redução do consumo das baterias (que terão um design monocelular).

Em finais do ano passado foi referido pela Reuters, citando fontes conhecedoras do processo, que este veículo elétrico poderá ser lançado em 2024.

Uma dessas fontes declarou que o Apple Car, por ser tão revolucionário, vai ser como "a primeira vez que se viu um iPhone".