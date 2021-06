Apple estará em conversações com chinesas CATL e BYD para baterias para carro elétrico

Leia Também Xiaomi vai investir 10 mil milhões na produção de carros elétricos

Há já alguns anos que circulam os rumores sobre um possível carro elétrico da Apple. Desta vez, a agência Reuters avança que a tecnológica estará numa fase inicial de conversações com as empresas chinesas CATL e BYD, para aferir a possibilidade de estas fornecerem baterias para este veículo.A agência avança esta informação a partir de quatro fontes com conhecimento das negociações, que estão sujeitas a mudanças, tendo em conta a fase inicial da discussão.Duas das fontes referem que uma das condições da Apple para um possível negócio é a de que a infraestrutura de produção de baterias esteja instalada nos Estados Unidos.A CATL, que é a maior fabricante de baterias para automóveis fornece estes componentes a várias marcas, incluindo a Tesla de Elon Musk. A Reuters nota que a condição imposta pela Apple estará a deixar a empresa relutante, já que a criação de instalações nos EUA iria ter custos adicionais, num momento em que existe alguma tensão entre os EUA e a China.A Apple nunca oficializou o projeto do carro elétrico, que já chegou a ser nomeado pelo mercado como Apple Car. Em dezembro, a Reuters avançou que a empresa estaria a trabalhar no desenvolvimento de tecnologia de condução autónoma para um veículo próprio, sugerindo que o ano de 2024 poderia ser um objetivo de lançamento a atingir para a dona do iPhone.No início deste ano, a imprensa internacional avançou que a Apple estaria em conversações com a Hyundai para o desenvolvimento de tecnologia para condução autónoma. No entanto, após negociações que terão durado cerca de um mês, a fabricante automóvel anunciou o fim das conversações, sem um acordo à vista.Uma vez que o desenvolvimento de tecnologia para atingir um nível de condução em que seja dispensado condutor requer um elevado investimento e especialização, várias empresas da indústria têm optado por alianças e parcerias para avançar nesta área. A Hyundai acrescentou em fevereiro que, embora não tenha chegado a acordo com a Apple, estaria a receber "vários pedidos para cooperação no desenvolvimento conjunto de veículos elétricos autónomos".