Jaguar Land Rover avança no hidrogénio

A Jaguar Land Rover está a desenvolver um protótipo de veículo elétrico com pilha de combustível de hidrogénio para o novo Land Rover Defender e tem previsto começar a fase de testes já este ano.



Segundo a marca, este protótipo constitui mais um passo na trajetória da Jaguar Land Rover para reduzir a zero as emissões de escape dos seus veículos até 2036 e atingir a neutralidade de carbono em toda a sua cadeia de fornecedores, nos seus produtos e nas suas operações antes de 2039.

Os veículos elétricos com pilha de combustível geram eletricidade a partir do hidrogénio para impulsionar um motor elétrico e, em conjunto com os veículos elétricos com bateria, aproximam a empresa um pouco mais do seu objetivo de conseguir uma frota sem emissões.

Estes veículos caracterizam-se por uma alta densidade energética e carregamento rápido, bem como uma perda mínima de autonomia em temperaturas baixas. Por isso, considera a Jaguar Land Rover, é a tecnologia ideal para os veículos de maior dimensão e maior autonomia ou para os que são utilizados em climas quentes ou frios.

Desde 2018, a quantidade global deste tipo de veículos nas estradas quase duplicou, e os postos de abastecimento de hidrogénio aumentaram em mais de 20%, de acordo com dados da Agência Internacional de Energia (ASIE). Para o futuro, o Conselho do Hidrogénio estima que em 2030 poderão atingir 10 milhões, acompanhados por 10.000 postos de abastecimento em todo o mundo.

O projeto de engenharia avançada da Jaguar Land Rover, conhecido como Projeto Zeus, é parcialmente financiado pelo Advanced Propulsion Centre, que, por sua vez, conta com fundos públicos. O projeto irá permitir à equipa de engenharia compreender como otimizar um motor de hidrogénio para disponibilizar o desempenho e a potência esperados pelos clientes, tanto no que respeita à autonomia e ao carregamento, como às possibilidades de reboque e às suas capacidades todo-o-terreno.

O protótipo do Novo Defender elétrico com pilha de combustível de hidrogénio sem emissões de escape irá começar a sua fase de testes no final de 2021 no Reino Unido, com o objetivo de verificar as suas principais características, como a sua capacidade todo-o-terreno e o seu consumo de combustível.