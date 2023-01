Jeep Avenger é o vencedor do ‘Car of the Year 2023’

Leia Também Jeep Avenger - SUV elétrico para a Europa

Um júri constituído por 61 jornalistas da especialidade automóvel de 23 países europeus atribuíu este ano o primeiro lugar do prestigiado concurso ‘The Car of The Year’ ao Jeep Avenger com 328 pontos.Primeiro Jeep feito na Europa (em Tichy, na Polónia), o Avenger é totalmente elétrico e dispõe de tração 4X4. Apresentado em meados de outubro no Salão Automóvel de Paris, chegará aos mercados europeus no decurso do primeiro trimestre deste ano.Entre os sete finalistas do concurso deste ano encontram-se sete modelos eletrificados. Três deles só estão à venda com motorizações 100% elétricas: Nissan Ariya (211 pontos), Toyota bZ4X (133 pontos) e VW ID. Buzz (241 pontos).Kia Niro com 200 pontos, Renault Austral com 163 pontos e Peugeot 408 com 133 pontos obtiveram também posições de destaque no top 7 dos classificados.Com um posicionamento abaixo do Renegade (4,24 metros), o Avenger apresenta uma carroçaria compacta, com ‘design’ moderno e robusto, uma grelha dianteira com sete barras verticais estilizadas e puxadores das portas traseiras na parte superior junto aos vidros.A autonomia elétrica anunciada ronda os 400 km.1º – Jeep Avenger – 328 pontos2º – VW ID. Buzz – 241 pontos3º – Nissan Ariya – 211 pontos4º – Kia Niro – 200 pontos5º – Renault Austral – 163 pontos6º – Peugeot 408 – 149 pontos7º – Toyota bZ4X – 133 pontos