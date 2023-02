Mercado automóvel dispara 43% em janeiro. Elétricos pesam mais de 15%

O mercado automóvel português entrou em grande em 2023, com uma subida homóloga de 43% face a janeiro de 2022, indicou esta quarta-feira a Associação Automóvel de Portugal (ACAP).No mês passado foram matriculados 17.455 veículos, mais 5.314 unidades do que há um ano. No entanto, face a janeiro de 2019, último ano antes da pandemia, as vendas ainda estão 9,5% abaixo.Nos ligeiros de passageiros foram registados 14.639 automóveis, um crescimento de 48,4%. E os 2.253 carros totalmente elétricos constituem um novo recorde mensal e uma subida homóloga de 135,4%. Os automóveis elétricos representaram 15,4% das vendas de ligeiros de passageiros em janeiro.Já nos comerciais ligeiros, as 2.186 unidades vendidas representam uma subida de 15,3% face a janeiro de 2022, interrompendo uma longa série de quebras nas vendas.Por último, nos veículos pesados, o aumento foi de 41,9%, para 630 viaturas.