Mercado automóvel em Portugal com melhor trimestre desde fim de 2019

O mercado automóvel em Portugal verificou um aumento de novos carros matriculados no primeiro trimestre deste ano. No total, foram matriculados 60.563, mais 41,9% do que no ano anterior, segundo os dados divulgados esta segunda-feira pela Associação Automóvel de Portugal - ACAP. Trata-de do melhor trimestre desde dezembro de 2019.Em termos de vendas de ligeiros de passageiros, os primeiros três meses do ano marcaram também o melhor trimestre desde junho de 2019. No total, foram matriculados 51.737 carros no primeiro trimestre."Nos primeiros três meses de 2023, 47,2% dos veículos ligeiros de passageiros matriculados eram movidos a outros tipos de energia", afirma a ACAP, detalhando que "16,1% eram elétricos".Só no mês de março, foram matriculados em Portugal 21.472 automóveis ligeiros de passageiros novos, o que, refere a associação, representa "um crescimento de 60,1%" face ao mesmo mês do ano anterior.No conjunto de todos os tipos de veículos, Portugal viu um aumento de 51,2% face a março de 2022, com 24.590 carros novos matriculados.