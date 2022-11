Mercedes-Benz cobra 1.200 dólares para tornar carros mais rápidos

Leia Também Autonomia de até 785 km: topo de gama elétrico Mercedes EQS chega em outubro

A Mercedes-Benz está a possibilitar aos clientes do modelo EQ S, o sedan elétrico, a oportunidade de uma maior potência do motor.Para isso, os consumidores da marca terão de pagar uma subscrição anual de 1.200 dólares (cerca de 1153 euros), para que a Mercedes desbloqueie uma funcionalidade que impede o veículo de atingir uma potência mais elevada.Com esta subscrição, o veículo demora cerca de um segundo a passar dos zero para os 96 quilómetros por hora. Se ao fim de 12 meses a anualidade não for paga, "o travão à velocidade" será ativado de imediato."A afinação dos motores elétricos aumenta a potência máxima do nosso Mercedes-EQ em 20 a 24%", pode ler-se na página da fabricante de automóveis, havendo ainda outras partes do carro que saem beneficiadas.Este passo da marca alemã está a gerar alguma controvérsia. Já em julho deste ano, a BMW anunciou a possibilidade de bancos aquecidos por um valor de 18 dólares por mês, tendo a decisão sido alvo de críticas.