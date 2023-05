Microcarro elétrico Eli Zero chega a Portugal. Custa 16 mil euros

Com capacidade para transportar duas pessoas, tem autonomia para 100 quilómetros e pode atingir uma velocidade máxima de 45km/h. Chama-se Eli Zero e chega agora a Portugal pelas mãos da Solmotor, empresa do grupo português Auto-Industrial que opera no mercado da mobilidade eléctrica.





"Este modelo oferece também entrada USB, Ar-Condicionado automático, sistema de pára-brisas padrão, e armazenamento de porta-malas, porta-luvas, e porta-copos", realça a Auto-Industrial, em comunicado, manifestando-se "entusiasmado por trazer esta marca incrível para Portugal e em participar na transformação e inovação da mobilidade elétrica nas cidades".

De acordo com o novo importador e distribuidor da marca Eli Electric Vehicles em Portugal, este microcarro destaca-se, ainda, "pela travagem e direção assistida, uma câmara traseira, um sensor de estacionamento e outras características internas, como tejadilho inclinável e um ecrã de 7 polegadas no painel de instrumentos".

As cores de base são branco-pérola e prata, e as cores premium disponíveis são grafite e azul claro.

O preço de lançamento do Eli Zero em Portugal é de 15.990 euros.





Com uma potência até 8kW quilowatts, qualquer condutor com mais de 16 anos, que tenha a carta de condução de categoria AM que abrange ciclomotores e motociclos até 50cm3, tractocarros, máquinas industriais e quadriciclos ligeiros com massa máxima não superior a 2500 kg, pode conduzir este microcarro, enfatiza a Auto-Industrial.

Construído de polipropileno reciclável e alumínio de alta resistência, o Eli Zero tem uma capacidade de armazenamento de 160 litros.

E as baterias "têm uma capacidade de 5,8 kWh, uma autonomia de 100km e podem carregar de 0 a 100% em 3h30 numa tomada convencional", afiança o distribuidor português.

Com sede em Los Angeles, na California, Estados Unidos, a Eli Electric Vehicles foi concebida e lançada por Marcus Li, em 2015.

Fundado em 1920 e com sede em Coimbra, o grupo Auto-Industrial fechou o exercício de 2022 com uma faturação agregada de 220,7 milhões de euros e emprega cerca de 630 pessoas.