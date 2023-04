Venda de carros elétricos cresceu 55% em 2022

Leia Também CEO da Renault admite rever preços dos carros elétricos para enfrentar Tesla

A venda de carros elétricos no mundo aumentou 55% para mais de 10 milhões em 2022, representando 14% do total, e vai crescer 35% em 2023, ou seja 18% das compras mundiais, segundo um relatório divulgado esta quarta-feira.No relatório anual sobre o mercado de veículos elétricos, a Agência Internacional de Energia (AIE) explicou que em 2022 havia uma frota de 26 milhões de unidades, cinco vezes mais do que em 2018, e mais de metade (13,8 milhões) estavam na China.Como tem acontecido nos últimos dez anos, o gigante asiático foi de longe o maior mercado mundial em 2022, representando 60% dos registos.Os autores do estudo estimam que este ano vai terminar com cerca de oito milhões de automóveis elétricos no mercado chinês, o que representa uma quota de cerca de 35%.Na Europa, os registos de veículos elétricos, também num contexto de recuo do setor, aumentaram 15% no ano passado (tinham aumentado 65% até 2021 e uma média anual de 40% no período 2017-2019) para 2,7 milhões. A Europa foi o segundo maior mercado mundial com um quarto do total.O maior mercado europeu em termos de volume no ano passado foi o da Alemanha (830.000 unidades), bem à frente do Reino Unido (370.000) e França (330.000). A Espanha registou pouco mais de 80.000 unidades.Em termos relativos, os países onde os veículos elétricos representaram a maior parte das vendas de automóveis no ano passado foram a Noruega (88%), a Suécia (54%), os Países Baixos (35%), a Alemanha (31%), o Reino Unido (23%) e a França (21%).Para este ano, após um primeiro trimestre com um aumento limitado a 10% em relação ao mesmo período de 2022, o ano deverá terminar com um aumento de cerca de 25%.Os Estados Unidos, o terceiro maior mercado, cresceram mais rapidamente em 2022 em termos relativos do que o europeu e chinês: 55% o ano passado, com 800.000 unidades, alcançando uma quota de quase 8%, após 5% registada em 2021 e apenas 2% entre 2018 e 2020.