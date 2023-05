Carros elétricos da chinesa BYD chegam a Portugal pelas mãos da Salvador Caetano

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O maior fabricante chinês de veículos eléctricos chega agora a Portugal, tendo escolhido o maior grupo automóvel ibérico, a Salvador Caetano, para ficar com o negócio da distribuição nacional da BYD (Build Your Dreams), a partir de 2 de maio.

"O lançamento da marca ocorrerá durante o mês de maio com a chegada de três modelos 100% elétricos, o expressivo e dinâmico C-SUV BYD ATTO 3, desenhado a pensar no consumidor europeu, o SUV de 7 lugares com tração às 4 rodas BYD TANG e o elegante e desportivo sedan BYD HAN", avança a Salvador Caetano, em comunicado.

O grupo sediado em Gaia não adianta, para já, quais os próximos modelos da BYD a serem comercializados em Portugal, mas é muito provável que, proximamente, passe também a vender o mais acessível da marca, cujo preço ronda os 30 mil euros.

A Salvador Caetano realça que "a BYD é atualmente, a única no mundo a fornecer soluções de

mobilidade elétrica para todo o mercado e o único fabricante automóvel do mundo a cessar a produção e comercialização de viaturas movidas a combustão".

Com "um departamento independente de desenvolvimento e inovação", a BYD "tornou-se na única empresa do mundo a dominar as tecnologias centrais dos veículos elétricos, tais como baterias, motores, controladores eletrónicos e chips semicondutores", afiança, ainda, o distribuidor português da marca chinesa.

"Estamos entusiasmados por apresentar a nossa gama de viaturas elétricas e tecnologia EV líder mundial, a todos os consumidores portugueses. Alternativas novas e inspiradoras para a mobilidade elétrica que contribuem ativamente para redução das emissões de CO2. É um honra iniciar esta jornada em Portugal com um parceiro tão experiente e respeitado como o grupo Salvador Caetano", enfatiza Michael Shu, diretor geral e diretor executivo da BYD Europa e da divisão de cooperação internacional do grupo.

Já para Sérgio Ribeiro, administrador da Salvador Caetano Auto, "esta parceria reforça a estratégia e aposta do grupo Salvador Caetano na eletrificação e transição para a mobilidade ecológica".

"Estamos certos de que contribuiremos para o crescimento da marca e para uma mobilidade mais sustentável, com uma rede altamente qualificada e 70 anos de experiência na indústria e setor automóvel. A liderança, a inovação tecnológica e a forte aposta em Investigação e Desenvolvimento presentes no ADN da BYD, são fatores diferenciadores e que tornam esta marca tão interessante para os consumidores portugueses", considera o mesmo gestor do grupo português.