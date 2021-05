Miio e Ionity juntam-se para pôr o carregamento de elétricos à distância de um QR Code

Leia Também Startup Miio aposta em pagamentos pontuais e sem cartão para o carregamento de veículos elétricos

A portuguesa Miio, que já disponibiliza carregamentos de veículos elétricos sem contrato ou cartões, anunciou uma parceria com o operador de postos de carregamento Ionity, empresa que inaugurou os primeiros postos de carregamento ultra-rápidos (350 kW) em Portugal.Em comunicado, é explicado que um utilizador de um veículo elétrico pode dirigir-se ao posto de carregamento, ler um código QR, inserir um cartão de crédito para o pagamento e começar a sessão de carregamento. A Miio nota que a Ionity é o primeiro operador de postos de carregamento a disponibilizar esta nova forma de carregamento, que não necessita de um contrato associado com algum comercializador para a mobilidade elétrica."O nosso objetivo é continuar a inovar no setor da mobilidade elétrica em Portugal, permitindo que qualquer condutor, independentemente de residir ou não em Portugal, consiga fazer o carregamento do seu veículo elétrico de forma cada vez mais simples e sem burocracias. Esta parceria com a Ionity é mais um passo nesse sentido, permitindo que qualquer utilizador que não saiba como carregar, saiba como proceder assim que chegar ao posto", diz Daniela Simões, CEO da Miio."Procurávamos um parceiro local, em Portugal, que nos permitisse providenciar uma experiência igual à que a Ionity já disponibiliza no resto da Europa. A parceria firmada com a Miio permitiu-nos não só disponibilizar esta solução com muita brevidade, como também abre portas para uma parceria com maior extensão", explica Michael Hajaesch, CEO da Ionity.A Miio é responsável por uma aplicação para smartphone, que disponibiliza diversas informações aos utilizadores de veículos elétricos. Além de permitir carregamentos sem contrato, a empresa dá ainda indicações sobre postos de carregamento que estejam por perto, qual a potência e ainda indicações sobre preços e se os postos estão disponíveis para utilização.