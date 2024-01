Model Y é líder europeu em 2023 e "português" T-Roc fecha pódio

Leia Também Dacia e Tesla aceleram. Veja os 50 modelos mais populares em 2023

202.942 carros.



A quinta posição pertence ao Peugeot 208, com 194.376 unidades, modelo que em Portugal foi o terceiro mais vendido no ano passado.



O líder de vendas no mercado nacional, o Peugeot 2008, apenas foi o 15.º modelo preferido dos europeus.

A Tesla fechou o ano passado com o "best-seller" no mercado automóvel europeu. O Model Y tornou-se, assim, o primeiro modelo totalmente elétrico a ser campeão de vendas anuais no Velho Continente, graças às 254.822 unidades entregues, segundo dados da Dataforce.Em 2022, o SUV da marca liderada por Elon Musk era apenas o 19.º modelo mais vendido na Europa. Em Portugal, o Model Y acabou o ano como quinto modelo mais popular.O segundo lugar no "ranking" anual pertence ao Dacia Sandero, com 235.893 veículos matriculados.A fechar o pódio surge o "português" T-Roc. O SUV da Volkswagen fabricado na Autoeuropa, em Palmela, somou 206.438 unidades, cerca de mais 20 mil veículos do que em 2022, quando terminou o ano na quinta posição.Ainda acima das 200 mil unidades está o Renault Clio, com