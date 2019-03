Musk já lançou o Tesla Y e espera que seja o mais vendido  

A Tesla apresentou esta quinta-feira as quatro versões do seu novo modelo, cujas vendas deverão superar o conjunto das atribuídas ao Model S, X e 3.

Elon Musk já apresentou o mais recente modelo da Tesla: o Tesla Y. O lançamento foi feito esta quinta-feira à noite, na California.





Musk disse que considera "provável" que as vendas do modelo recém-anunciado sejam superiores às do "S, X e 3 combinadas".