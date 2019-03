Tesla: Nova tecnologia permite carregar carros elétricos em 15 minutos

A Tesla, liderada por Elon Musk, continua a surpreender. Esta quarta-feira, à noite, a empresa anunciou uma nova tecnologia que vai permitir reduzir o tempo de carregamento dos seus veículos.

"Tesla tem mais de 12 mil supercarregadores espalhados pela América do Norte, Europa e Ásia e a nossa rede continua a crescer diariamente: mais de 99% da população nos EUA está coberta pela rede e antecipamos uma cobertura semelhante na Europa no final de 2019", revela a empresa através de uma publicação no blog da Tesla.

Ainda assim, de forma a fomentar a venda de carros elétricos, "os carregamentos precisam de ser mais rápidos e o número de veículos possíveis de carregar num sítio durante um dia precisa de ser significativamente mais elevado", acrescenta a Tesla.

"Hoje, estamos a revelar o V3 Supercharging, o próximo passo no crescimento da rede de supercarregadores da Tesla. O V3, que nasceu da nossa experiência de construção da maior rede do mundo, permite que os nossos veículos carreguem mais depressa do que qualquer outro veículo elétrico existente atualmente no mercado", adianta a mesma fonte.

Introducing V3 Supercharging — Tesla (@Tesla) 7 de março de 2019

Assim, o tempo de carregamento das baterias dos modelos da Tesla deverá diminuir para 15 minutos, segundo a Bloomberg, que acrescenta que a empresa liderada por Elon Musk quer duplicar a sua capacidade de carregar carros no final de 2019.

A primeira versão "não beta" do V3 supercarregador deverá estar disponível no mercado no próximo mês, adianta a agência de informação.