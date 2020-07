Nissan apresenta o Ariya, um SUV elétrico com até 500 kms de autonomia

A Nissan apresentou esta quarta-feira a sua "arma" para atacar o segmento dos SUV elétricos. O Ariya é um "crossover" com linhas futuristas e que promete ser um rival a ter em conta para as outras marcas com propostas neste segmento.



O Ariya baseia-se na plataforma modular para veículos elétricos desenvolvida pela Aliança Renault-Nissan-Mitsubishi.



O novo SUV elétrico conta ainda com as mais recentes inovações da marca a nível tecnológico no interior. Assim, o Ariya conta com dois ecrãs de 12,3 polegadas, um dedicado às funcionalidades de condução e outro para as de multimédia. O novo modelo suprime ainda a tradicional consola central, com vários comandos a serem ativados pelo toque e que estão integrados nas superfícies do interior do veículo.





O Ariya apresenta-se em cinco versões, sendo a de base o Ariya 2WD, de duas rodas motrizes e com bateria de 63 kWh, sendo a versão mais adaptada para o circuito citadino. Com uma autonomia de 360 quilómetros e uma velocidade máxima de 160 km/h, esta versão tem uma aceleração dos 0 aos 100 km/h em 7,5 segundos. Para quem pretenda maior potência, existe uma versão com bateria de 87 kWh, que eleva a autonomia para 500 quilómetros.



Já mais musculadas, existirão as versões de tração integral e-4ORCE, que contam com dois motores elétricos. Com a bateria de 63 kWh a autonomia é de 340 quilómetros, sendo a velocidade máxima de 200 km/h e a aceleração dos 0 aos 100 km/h em 5,9 segundos. Na versão de 87 kWh a autonomia passa para 460 quilómetros.



Por último, a versão mais desportiva, a e-4ORCE 87 kWh Performance, apresenta uma aceleração dos zero aos 100 km/h em 5,1 segundos e uma autonomia de 400 quilómetros.



O Ariya deverá chegar à Europa no próximo ano, não tendo ainda aberto as pré-reservas.



Quanto a preços, a Fox News, citando fontes da Nissan, avança que o preço para a versão de base será de 40 mil dólares (cerca de 35.200 euros).