Nissan foi a marca mais escolhida por quem recebeu cheques para carros elétricos

A Nissan foi a marca que mais beneficiou do incentivo público para a compra de carros 100% elétricos, revela esta segunda-feira o jornal digital Eco . De entre as 849 candidaturas de pessoas singulares ao cheque do Estado de três mil euros, 158 compraram automóveis desta fabricante japonesa em 2021, explica o jornal.Também nos veículos ligeiros de mercadorias foi a Nissan quem mais beneficiou, com 23 compras num total de 77 candidaturas ao apoio.Os dados foram avançados pelo Ministério do Ambiente e da Ação Climática ao Eco, que explica que nenhuma outra marca ultrapassou os 100 carros elétricos de passageiros comprados com o apoio público. A Smart, a Peugeot e a Renault foram as outras três marcas mais beneficiadas, com quase 100 carros vendidos com recurso a este incentivo.Nos veículos ligeiros de mercadorias, a Renault ficou em segundo lugar, com 18 veículos vendidos com o incentivo estatal. O apoio para os carros de mercadorias foi de seis mil euros por viatura.No total, os incentivos beneficiaram 21 marcas em 2021.