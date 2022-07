Leia Também Portugueses têm um novo carro preferido. Veja os 50 modelos mais vendidos em 2021

Com o mercado automóvel nacional em queda na primeira metade do ano, a Peugeot mantém e reforça mesmo a liderança nos modelos preferidos dos condutores portugueses. A "marca do leão" conta com os dois modelos de ligeiros de passageiros mais vendidos até junho: o 2008 e o 208.No caso do líder 2008 as vendas subiram 4,9% face ao primeiro semestre de 2021, para 3.039 veículos - o que significa que um em cada 25 carros matriculados entre janeiro e junho foi um Peugeot 2008. Já o 208 sofreu uma quebra homóloga de 13,3%, para 2.550 unidades.A fechar o pódio surge o Renault Captur, que, face ao primeiro trimestre deste ano, ultrapassa o Clio para se tornar o modelo mais popular da fabricante gaulesa. Nos primeiros seis meses do ano foram matriculados 2.276 unidades do Captur, menos 37% do que um ano antes.Seguem-se o Citroën C3, com 2.048 viaturas vendidas, e a dupla da Dacia: o Sandero com 1.820 unidades e o Duster com 1.511 veículos. No caso do Sandero as vendas dispararam 72,2% face ao primeiro semestre do ano passado enquanto no Duster o crescimento atingiu os 97,5%.O Top 10 conta ainda com o Seat Arona, Toyota Yaris, Renault Clio e, "ex-aequo", Toyota Corolla e Peugeot 3008.A Mercedes-Benz é uma das marcas com quedas mais pesadas no seus modelo mais popular. O Classe A viu as matrículas recuarem 52,6% em termos homólogos, tendo, contudo o Classe C apresentou uma subida de 31%. A marca alemã coloca apenas estes dois modelos no Top 50 (no conjunto de 2021 também o CLA e o Classe E integravam a lista dos 50 modelos mais vendidos).A também germânica BMW, por seu turno, viu as vendas do Série 1 cairem 46,4% (cerca de menos mil unidades vendidas) face ao primeiro semestre do ano passado. No Série 3 a descida foi mais ligeira: 12,9%. Já no Série 5 a marca bávara aumentou as vendas em 19,7%.O Model Y segurou a liderança alcançada no primeiro trimestre como modelo mais popular da Tesla. Nos primeiros seis meses do ano foram matriculadas 576 unidades, mais 102 do que os 474 veículos do Model 3.Nota ainda para o aumento da presença de modelos de marcas do Oriente no Top 50. A Toyota, Hyundai e Nissan colocam quatro modelos cada entre os mais populares até junho, enquanto a Kia é representada por dois modelos: o Stonic e o Rio.