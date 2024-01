Dez anos depois do seu lançamento e mais de 800 mil unidades entregues em todo o mundo, a Porsche apresentou hoje à escala mundial, a partir de Singapura, a segunda geração do Macan, que chega ao mercado em duas versões – Macan 4 e Macan Turbo - totalmente elétricas.

Os novos modelos já estão disponíveis para encomenda e serão entregues aos primeiros clientes durante o segundo semestre do ano. Os preços em Portugal começam nos 86.793 euros no Macan 4 e nos 118.846 euros no Macan Turbo.

A Porsche utiliza a mais recente geração de motores elétricos PSM nos eixos dianteiro e traseiro. Em combinação com o Launch Control, o Macan 4 debita até 300 kW (408 cv) de potência em Overboost, enquanto o Macan Turbo atinge 470 kW (639 cv). O binário máximo é de 650 e 1.130 Nm, respetivamente.

Porsche lança novo Macan elétrico

Estes números garantem excelentes desempenhos: o Macan 4 acelera dos 0 aos 100 km/h em 5,2 segundos, enquanto o Macan Turbo demora apenas 3,3 segundos. Os dois modelos atingem velocidades máximas de 220 e 260 km/h, respetivamente, e têm ambos tração integral.

Bateria de 100 kW

Os motores elétricos do novo Macan são alimentados por uma bateria de iões de lítio, instalada na parte inferior da carroçaria, com uma capacidade bruta de 100 kWh (95 kWh úteis).

A bateria de alta voltagem (HV) é um componente central da nova Premium Platform Electric (PPE) com arquitetura de 800 Volts, plataforma essa que a Porsche utiliza pela primeira vez.

A potência de carregamento DC é de até 270 kW. A bateria pode ser carregada dos 10 aos 80 por cento em aproximadamente 21 minutos num posto de carregamento rápido.

Nos postos de carregamento de 400 Volts, um interruptor de alta tensão na bateria permite o carregamento em fases separadas, ou seja, divide a bateria de 800 Volts em duas partes iguais, cada uma com tensão nominal de 400 Volts. Isto permite um carregamento eficiente, sem um booster de alta voltagem adicional, de até 135 kW. O carregamento AC até 11 kW é possível numa ‘wallbox’ doméstica.

O novo Macan mede 4.784 mm de comprimento, 1.938 mm de largura e 1.622 mm de altura e está equipado com jantes de até 22 polegadas e com pneus de maiores dimensões nas jantes traseiras. A distância entre eixos, 86 mm mais longa do que no antecessor (2.893 mm), é compensada por secções dianteira e traseira mais curtas.

Os faróis estão divididos em duas partes: as unidades de luz superiores, constituídas pelas luzes diurnas de quatro pontos, realçam a largura do automóvel. Os módulos principais dos faróis com tecnologia LED Matrix, disponíveis como opcional, estão posicionados numa zona inferior. A característica ‘flyline’ da Porsche forma uma unidade com o óculo traseiro.

Duas bagageiras

A eletrificação permitiu aumentar o espaço de arrumação no Macan. Consoante o modelo e o equipamento instalado, a capacidade da bagageira traseira é de até 540 litros. Para além disso, existe uma segunda bagageira sob o capot com 84 litros de capacidade. Isto equivale a mais 136 litros do que no antecessor.

Se os bancos traseiros estiverem completamente rebatidos, a capacidade da bagageira traseira aumenta para 1.348 litros. A capacidade máxima de reboque de 2.000 kg completa as qualidades práticas do novo Macan.





No interior. o Macan está equipado com a última geração de conceito de visualização com até três ecrãs, onde estão incluídos o painel de instrumentos curvo de 12,6 polegadas e o ecrã central de 10,9 polegadas.





Pela primeira vez no modelo, o passageiro dianteiro também pode ver e controlar o sistema de infotainment ou transmitir conteúdos de vídeo enquanto o veículo está em movimento através de um ecrã de 10,9 polegadas disponível como opcional.

Também pela primeira vez, o Porsche Driver Experience inclui um ‘head-up’ display com tecnologia de Realidade Aumentada. Elementos visuais, como setas de navegação, são integrados visualmente no mundo real. A imagem é exibida ao condutor a uma distância de 10 metros e corresponde ao tamanho de um ecrã de 87 polegadas.