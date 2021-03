Porsche reforça participação em fabricante de supercarros elétricos por 70 milhões

A Porsche vai reforçar a sua participação na Rimac Automobili de 15,2% para 24%, anunciou esta segunda-feira a fabricante automóvel alemã.A administração da Porsche aprovou o aumento da posição no capital da fabricante croata de supercarros elétricos na passada sexta-feira e a operação representa um investimento de 70 milhões de euros, avaliando a Rimac em 795 milhões de euros.A Rimac desenvolve e produz componentes de alta tecnologia para veículos elétricos, incuindo sistemas de baterias, e fabrica superdesportivos totalmente elétricos.A Porsche entrou no capital da empresa croata em 2018, com uma participação de 10%. Um ano mais tarde reforçou para 15,2% e agora vai aumentar a posição para 24%."A Rimac está muito bem posicionada em soluções de protótipos e séries limitadas", refere Lutz Meschke, vice-CEO da Porsche, citado no comunicado. "Mate Rimac e a sua equipa são parceiros importantes, principalmente no desenvolvimento de componentes", acrescenta."Esta operação reforça a parceria com a Rimac. A Porsche já fez as primeiras encomendas à Rimac para o desenvolvimento de componentes altamente inovadores", rematou.Já Mate Rimac, que fundou a Rimac Automobili em 2009, aos 21 anos, considera que "a Porshe tem sido um grande apoiante da nossa empresa desde 2018 e é um privilégio ter uma das marcas de desportivos mais icónicas a fazer parte da Rimac".Sediada em Sveta Nedelja, perto de Zagreb, a Rimac emprega cerca de mil trabalhadores. A empresa croata desenha, desenvolve e produz superdesportivos elétricos com potências de até dois mil cavalos e velocidades máximas superiores a 400 km/h. Adicionalmente, a Rimac fornece tecnologia, componentes e sistemas a diversos fabricantes de veículos elétricos.