Católica do Porto ganha Sala Porsche

No seguimento da parceria estratégia estabelecida entre a Universidade Católica Portuguesa no Porto e a Porsche, que assinaram recentemente um protocolo para o desenvolvimento de "diversas iniciativas que têm como objetivo estreitar as relações e aportar valor para as duas instituições", este polo universitário passa a contar com uma Sala Porsche.

"Assim denominada ao abrigo da parceria", a Sala Porsche "permitiu que a mesma fosse equipada com a mais recente tecnologia digital que beneficia os alunos na sua experiência, quer no ensino presencial, quer no ensino à distância", explica a Católica do Porto, que marcou a inauguração do novo espaço para esta quarta-feira, 15 de setembro, dia em que arranca mais uma edição do MBA Executivo da Católica Porto Business School.

Uma sala que "foi pensada para as várias atividades académicas, tendo servido já de palco para a apresentação por parte dos alunos do MBA Executivo de um trabalho desenvolvido para a Porsche, no âmbito do Módulo de Marketing".

"A estreita relação entre a universidade e o tecido empresarial é uma das missões de uma universidade. Se o ensino e a investigação são, sem sombra de dúvidas missões centrais da Católica, a transferência de conhecimento para a sociedade e para as empresas não é menos importante. Na Católica somos o espaço para o desenvolvimento de soluções sociais, económicas e científicas focadas na criação de valor e orientadas para o desenvolvimento de projetos em parceria com o setor empresarial", enfatiza Isabel Braga da Cruz, presidente da Católica no Porto, em comunicado.

Ainda ao abrigo desta parceria, a Porsche passa a integrar o Clube de Empresas do MBA Executivo da Católica Porto Business School, que tem como objetivo "formalizar e operacionalizar uma plataforma de interação entre as empresas e a universidade, tendo em vista agilizar de modo eficiente e eficaz a transferência de conhecimento e de tecnologia".

"A parceria traz sem dúvida um grande valor acrescentado. Em primeiro lugar porque ser parceiro de uma instituição tão prestigiada como a Universidade Católica, por si só já acrescenta valor. Por outro lado, através da sua Business School, a Universidade Católica partilha muito do conhecimento que é portadora, nomeadamente a sua visão sobre os futuros desafios da economia e do mercado", considera Hugo Ribeiro da Silva, diretor executivo do Centro Porsche Porto e do Centro Porsche Braga.

"Por último, esta parceria permite-nos dar a conhecer a nossa empresa aos excelentes membros do seu corpo docente, assim como aos alunos das respetivas formações académicas ministradas pela escola. Através desta parceria a nossa empresa e as marcas que representamos podem criar sinergias para desenvolvimentos dos próprios negócios", conclui Hugo Ribeiro da Silva.